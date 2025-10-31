Россия
17:44, 31 октября 2025Россия

Стало известно об ожесточенном сопротивлении ВСУ на одном из участков боевых действий

МО РФ: ВСУ оказали ожесточенное сопротивление в Днепропетровской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказали ожесточенное сопротивление во время штурма российскими войсками населенного пункта Новоалександровка в Днепропетровской области. Об этом стало известно из сообщения Министерства обороны в Telegram.

Как рассказали в оборонном ведомстве, на этом участке боевых действий ВСУ атаковали Вооруженные силы (ВС) России, используя беспилотники, артиллерию и минометы. Тем не менее бойцам ВС России удалось продвинуться и взять населенный пункт под контроль.

Группировка войск «Восток» продолжает развивать наступление, освобождая населенные пункты в Днепропетровской и Запорожской областях и укрепляя достигнутые рубежи.

Министерство обороны России
Ранее появились подробности попыток ВСУ спасти оказавшихся в котле в районе Красноармейска сослуживцев. За неделю с 27 по 31 октября украинские войска четырежды пытались деблокировать оказавшихся в котле в Красноармейске сослуживцев и 23 раза — прорвать окружение.

Все атаки были отражены.

