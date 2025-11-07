Россия
15:41, 7 ноября 2025

В российском регионе поезд сбил двух женщин

В Тюменской области поезд сбил двух женщин
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Тюменской области на остановке «Красная горка» грузовой поезд сбил двух женщин. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Отмечается, что обе шли по нерегулируемому переходу. В этот момент их сбил поезд. Одну из пострадавших спасти не удалось, вторая на данный момент госпитализирована, характер травм и состояние уточняются.

Следственный комитет организовал проведение доследственной проверки.

Ранее стало известно, что в Казани двое детей после наезда электропоезда получили травмы, несовместимые с жизнью. Инцидент произошел у станции Дербышки. По данным Приволжской транспортной прокуратуры, дети 10 и 11 лет перебегали железнодорожные пути в неположенном месте.

