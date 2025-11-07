Экономика
13:31, 7 ноября 2025Экономика

В Россию прилетел редкий гость из Китая

Бюльбюля из Китая впервые прилетела в морской заповедник в Приморье
Александра Качан (Редактор)

Фото: Jixin YU / Shutterstock / Fotodom

Птица китайский бюльбюль (Pycnonotus sinensis) впервые прилетела в Дальневосточный морской заповедник на территории национального парка «Земля леопарда», сообщает пресс-служба заповедника.

Птицу обнаружили во время проведения полевых работ сотрудниками ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН. Китайский бюльбюль — вид воробьинообразных птиц из семейства бюльбюлевых. В основном они обитают в центральных и восточных районах Китая. Прежде в России были зарегистрированы всего шесть встреч бюльбюля в разных участках юга Приморского края. Более частое появление этого вида в регионе свидетельствует об изменении климата.

«Не исключено, что в будущем бюльбюль "переедет" в Россию насовсем, будет вить здесь гнезда и размножаться», — отметили в пресс-службе.

В ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» в Москве расцвела самая черная в мире орхидея-паук — крошечная Максиллярия шункеана.

