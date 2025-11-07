Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:05, 7 ноября 2025Россия

В РПЦ призвали передать тело Ленина КПРФ

Протоиерей Вигилянский призвал передать тело Ленина из Мавзолея КПРФ
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости

Протоиерей Владимир Вигилянский призвал передать тело советского вождя Владимира Ленина из Мавзолея КПРФ. Об этом он заявил Telegram-каналу Daily Storm.

По мнению представителя Русской православной церкви (РПЦ), партия сама должна решить, что делать с телом исторического деятеля. Он подчеркнул, что Красная площадь не должна быть местом поклонения вождю.

Не так категоричен епископ Питирим (Творогов). Он выступил с предложением оставить Мавзолей музеем, но тело Ленина захоронить согласно его завещанию — рядом с матерью. По мнению священнослужителя, важно перезахоронить остальных советских руководителей, которые похоронены у Кремлевской стены.

Представитель Дома Романовых Александр Закатов уверен, что Мавзолей чужероден духу и эстетике Кремля.

До этого сообщалось, что в России начали отмечать день Октябрьской революции 1917 года, или Великой Октябрьской социалистической революции согласно советской историографии.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Вертолет с туристами разбился на юге России

    Российский «Стрелец» с пятью стволами направят в зону СВО

    Закидывающие женщину в автозак мужчины из российского города попали на видео

    Следователи отреагировали на крушение вертолета с туристами в Дагестане

    В Британии указали на опасную ошибку Европы по отношению к России

    Мировые цены на продовольствие продолжили падать

    Международные резервы России сократились вторую неделю подряд

    Поднявшую с пола деньги россиянку обвинили в воровстве

    В России назвали запуск парома из Сочи в Трабзон преждевременным

    В ЕС предложили новый план против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости