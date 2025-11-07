В РПЦ призвали передать тело Ленина КПРФ

Протоиерей Вигилянский призвал передать тело Ленина из Мавзолея КПРФ

Протоиерей Владимир Вигилянский призвал передать тело советского вождя Владимира Ленина из Мавзолея КПРФ. Об этом он заявил Telegram-каналу Daily Storm.

По мнению представителя Русской православной церкви (РПЦ), партия сама должна решить, что делать с телом исторического деятеля. Он подчеркнул, что Красная площадь не должна быть местом поклонения вождю.

Не так категоричен епископ Питирим (Творогов). Он выступил с предложением оставить Мавзолей музеем, но тело Ленина захоронить согласно его завещанию — рядом с матерью. По мнению священнослужителя, важно перезахоронить остальных советских руководителей, которые похоронены у Кремлевской стены.

Представитель Дома Романовых Александр Закатов уверен, что Мавзолей чужероден духу и эстетике Кремля.

До этого сообщалось, что в России начали отмечать день Октябрьской революции 1917 года, или Великой Октябрьской социалистической революции согласно советской историографии.