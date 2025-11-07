Россия
10:16, 7 ноября 2025Россия

В России начали отмечать день Октябрьской революции

В России начали отмечать день Октябрьской революции 1917 года
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В России начали отмечать день Октябрьской революции 1917 года, или Великой Октябрьской социалистической революции согласно советской историографии. О запланированных в этот день мероприятиях рассказал телеканал RT.

Кроме того, в этот день отмечается годовщина парада на Красной площади 1941 года, напоминает телеканал. Парад проводился в рамках празднования революции. Сразу после него прошедшие строем войска отправлялись на фронт.

7 ноября перестал быть государственным праздником в 2004 году. Вместо него был учрежден День народного единства, связанный с событиями русской истории 1612 года.

В связи с празднованием Дня народного единства первая рабочая неделя ноября для россиян стала сокращенной. Она началась в среду, 5 ноября, и завершится в пятницу, 7 ноября.

