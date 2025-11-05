В России началась трехдневная рабочая неделя

У россиян началась трехдневная рабочая неделя с 5 по 7 ноября

В России началась короткая трехдневная рабочая неделя. Это следует из утвержденного правительством производственного календаря.

Россияне будут работать три дня в связи с минувшим празднованием Дня Народного единства 4 ноября. Рабочая неделя продлится со среды, 5 ноября, по пятницу, 7 ноября, включительно.

Выходной день с субботы, 1 ноября, перенесли на понедельник, 3 ноября, из-за чего россияне отдыхали с воскресенья, 2 ноября, до вторника, 4 ноября, включительно. Минувшая рабочая неделя была шестидневной.

Следующие государственные выходные ждут россиян на Новый год, Выходные продлятся 12 дней впервые за много лет. 3 и 4 января придутся на выходные дни, поэтому их перенесли на 9 января и 31 декабря 2026 года.