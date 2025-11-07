В среднеазиатской стране захотели избавиться от одной категории иностранцев

В Киргизии начнут выдворять иностранцев за попрошайничество, а местных граждан будут штрафовать за вовлечение в такого рода вид деятельности. Соответствующий документ разработало министерство юстиции республики, передает Asia TV.

«Следует уделить особое внимание иностранцам, совершающим такие правонарушения. Повторные нарушения иностранцев в течение месяца после применения мер должны повлечь более суровые наказания. Это связано с тем, что такие действия демонстрируют пренебрежение законами страны пребывания», — сообщается в пояснительной записке к законодательному акту.

Уточняется, что при повторном правонарушении иностранца могут выдворить из Киргизии. По словам законодателей, иностранные граждане, занимающиеся попрошайничеством, «ухудшают имидж городов».

