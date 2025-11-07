Бывший СССР
12:44, 7 ноября 2025

В среднеазиатской стране захотели избавиться от одной категории иностранцев

В Киргизии начнут выдворять иностранцев за попрошайничество
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Митя Алешковский (иностранный агент) / ТАСС

В Киргизии начнут выдворять иностранцев за попрошайничество, а местных граждан будут штрафовать за вовлечение в такого рода вид деятельности. Соответствующий документ разработало министерство юстиции республики, передает Asia TV.

«Следует уделить особое внимание иностранцам, совершающим такие правонарушения. Повторные нарушения иностранцев в течение месяца после применения мер должны повлечь более суровые наказания. Это связано с тем, что такие действия демонстрируют пренебрежение законами страны пребывания», — сообщается в пояснительной записке к законодательному акту.

Уточняется, что при повторном правонарушении иностранца могут выдворить из Киргизии. По словам законодателей, иностранные граждане, занимающиеся попрошайничеством, «ухудшают имидж городов».

Ранее глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии Камчыбек Ташиев заявил, что в ближайшее время на границе республики с Таджикистаном может исчезнуть необходимость постоянного присутствия пограничников. В 2025 году стороны урегулировали все спорные пограничные вопросы впервые с 1991 года.

