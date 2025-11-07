Бывший СССР
В США предупредили Украину об угрозе со стороны Белоруссии

Forbes: Белоруссия может применить «Орешник» по территории Украины
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Потенциальное применение ракетного комплекса «Орешник» со стороны Белоруссии может стать смертоносным для Украины. Об этом сообщает американский журнал Forbes.

«Поскольку эти баллистические ракеты теперь переданы Белоруссии, это увеличит ударные возможности России на территории Украины. Минск находится всего в 440 километрах от Киева, а Москва — в 1500 километрах от украинской столицы», — предупредил Forbes.

Отмечается, что при таком сценарии у Вооруженных сил Украины (ВСУ) будет меньше времени на реагирование. Удары по критической инфраструктуре станут более разрушительными.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал срок прибытия «Орешника» в страну. По его словам, ракетный комплекс встанет на боевое дежурство в декабре.

31 октября Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет ввязываться в войну, если ее «не будут трогать».

