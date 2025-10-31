Бывший СССР
Лукашенко назвал срок прибытия «Орешника» в Белоруссию

Лукашенко: «Орешник» встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Ракетный комплекс «Орешник» встанет на боевое дежурство в Белоруссии в декабре этого года. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает агентство «БелТА».

«"Орешник" - страшное оружие. В декабре встанет на боевое дежурство. Для чего? Я хочу, чтобы они (страны Запада — прим. «Ленты.ру») понимали», — заявил белорусский лидер. Он добавил, что Россия и Белоруссия могут ответить, если страны Запада не будут понимать.

Лукашенко также напомнил, что в Минске в 2014-2015 годах были достигнуты мирные договоренности, которые потом оказались обманом со стороны стран Запада. По его словам, они приехали тогда в столицу Белоруссии, чтобы обмануть ее и Россию.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия обменяла свое ядерное оружие на новейшее.

