В ВСУ заявили о преимуществе ВС России по силам на покровском направлении в 20 раз

Российские подразделения имеют преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ) на некоторых участках покровского направления в Донецкой народной республике (ДНР) в десятки раз. Об этом рассказал украинский боец с позывным Мучной в своем Telegram-канале.

По его словам, ситуацию на данном направлении «постепенно затягивает в красную зону». Боец ВСУ отметил, что преимущество армии РФ над ВСУ по силам местами достигает 20 раз.

«Это не серая зона, это провал. (...) Темп и характер действий [ВС России] — не просто маневр, а методичная отработка позиций и создание условий для дальнейшей зачистки», — написал Мучной.

Ранее стали известны подробности о новых успехах ВС России в Красноармейске. Сообщалось, что под контролем армии РФ находится более 85 процентов города.