18:12, 7 ноября 2025Бывший СССР

Власти Украины сделали заявление о тяжелой ситуации в Красноармейске и Волчанске

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Vantor / Handout / Reuters

В Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) сложилась тяжелая ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом говорилось в ходе брифинга президента Украины Владимира Зеленского, представителей украинской армии и правительства, передает Telegram-канал «ІнфоСвет».

Уточняется, что за трое суток армия России совершила более 200 штурмовых действий в Красноармейске. Украинские власти также признали наступление Вооруженных сил (ВС) РФ на юге города.

В Киеве вместе с тем сообщили о тяжелой для ВСУ ситуации у Волчанска в Харьковской области. Отмечалось, что армия РФ накапливает силы на данном участке фронта.

7 ноября стали известны новые подробности об успехах ВС России в Красноармейске. По информации Telegram-канала «Иди и смотри», под контролем российских подразделений находится более 85 процентов города.

