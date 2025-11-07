Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

Транспортная логистика и объекты энергетики стали целями ночных ударов армии России по Украине. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.
«Среди пораженных объектов железнодорожная инфраструктура в Каменском Днепропетровской области, объекты энергетики в Одесской», — написал военкор.
По его словам, удар был нанесен и по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Слобожанщине.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска в ходе атаки в ночь с 6 на 7 ноября ударили по базе иностранных наемников в Чугуевском районе Харьковской области.