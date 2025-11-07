Бывший СССР
Военкор назвал цель ночных ударов по Украине

Военкор Поддубный: Логистика и энергетика стали целями ночных ударов ВС России
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Транспортная логистика и объекты энергетики стали целями ночных ударов армии России по Украине. Об этом рассказал военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

«Среди пораженных объектов железнодорожная инфраструктура в Каменском Днепропетровской области, объекты энергетики в Одесской», — написал военкор.

По его словам, удар был нанесен и по пункту временной дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Слобожанщине.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские войска в ходе атаки в ночь с 6 на 7 ноября ударили по базе иностранных наемников в Чугуевском районе Харьковской области.

    Все новости