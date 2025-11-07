Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:08, 7 ноября 2025Бывший СССР

Военкоры объяснили отчаянные попытки ВСУ удержать Красноармейск

ВСУ пытаются удержать Красноармейск, чтобы не потерять поддержку Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

Военкоры канала «Военная хроника» объяснили отчаянные попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) удержать Красноармейск (украинское название Покровск). По их мнению, на то есть несколько причин, в том числе стремление не потерять поддержку Запада.

«Потеря Покровска сейчас обрушит мораль и может привести к тому, что западные партнеры начнут сворачивать поддержку, сокращая поставки оружия и объемы выделяемых денег», — отметили авторы публикации.

Кроме того, переход города под контроль российских войск откроет возможность развить наступление на Днепропетровскую область, минуя Славянск и Краматорск.

Военкоры предположили, что в попытке удержать город президент Украины Владимир Зеленский прикажет бросить туда все доступные резервы.

Ранее неназванный офицер Вооруженных сил Украины в интервью для французских журналистов заявил, что взятие Красноармейска российскими войсками является вопросом двух недель.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили о тяжелых встречных боях с ВСУ у границы

    Стало известно о падении обороны ВСУ в Успеновке

    В российском городе пожаловались на организованные уличные бои десятков подростков

    В Европе прошли учения по сценарию возможной войны с Россией

    Родителям 30-летних россиян посоветовали торопить их с браком

    Российские войска начали зачистку окраин Красноармейска

    ФСБ задержала оправдывавшего терроризм россиянина

    Американские военные отравились неизвестным порошком на базе после приезда Трампа

    Назван главный риск для ЕС в случае задержки репарационного кредита Киеву

    Пленный рассказал об уничтожении целых рот ВСУ под Красноармейском

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости