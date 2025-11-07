Культура
14:10, 7 ноября 2025

Волочкова высказалась о знаках внимания от женатых мужчин

Балерина Волочкова заявила, что ей не стыдно привлекать внимание женатых мужчин
Ольга Коровина

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не испытывает неловкости из-за знаков внимания от женатых мужчин. Об этом она рассказала в выпуске подкаста Kiss, доступном на YouTube.

Танцовщица заявила, что за ней ухаживали мужчины, состоящие в отношениях, но она этого не стыдится. Волочкова подчеркнула, что «мужчина — не коза на веревке». По мнению артистки, люди сами должны сделать так, чтобы их партнеры не обращали внимания ни на кого, кроме своих возлюбленных.

«Почему я не должна принимать такие ухаживания? Не представляю, почему я должна испытывать чувство вины или неловкости, если я привлекаю внимание», — пояснила Волочкова.

Ранее она ответила на высказывания главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который призвал открыть сбор денег на хорошего нарколога для артистки. Балерина заявила, что у нее нет проблем с алкоголем.

