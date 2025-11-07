Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:31, 7 ноября 2025Забота о себе

Врач успокоил переживающих за здоровье мозга из-за использования смартфона россиян

Онколог Ивашков: Связь между использованием смартфонов и раком мозга отсутствует
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Связь между использованием смартфонов и раком мозга отсутствует, заявил онколог Владимир Ивашков. Об этом он сообщил в новом видео на своем YouTube-канале.

«Я, как и вы, пользуюсь смартфоном каждый день: звоню, отвечаю на сообщения, читаю новости. И знаете что? Можете спокойно продолжать это делать», — успокоил переживающих за здоровье мозга россиян Ивашков.

Материалы по теме:
Печальный образ Какое заболевание может быть причиной депрессии и как его избежать
Печальный образКакое заболевание может быть причиной депрессии и как его избежать
14 сентября 2020
«Предотвратить суицид» Интервью с руководителем «Телефона неотложной психологической помощи» 051 о том, как помочь человеку
«Предотвратить суицид»Интервью с руководителем «Телефона неотложной психологической помощи» 051 о том, как помочь человеку
9 сентября 2020

По его словам, ученые провели масштабное, длившееся 20 лет исследование и пришли к выводу, что гаджеты не увеличивают риск развития злокачественных новообразований в головном мозге. При этом врач подчеркнул, что синий свет от экранов приводит к бессоннице, хронической усталости и снижению иммунитета, поэтому контролировать время использования смартфонов необходимо.

Ранее онколог Андрей Нефедов рассказал о факторах риска рака легких. По его словам, у женщин, которые курят, увеличивается вероятность возникновения этого заболевания.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Дубае расчленили российского криптобизнесмена, который называл себя другом Дурова. В убийстве замешаны петербуржцы

    ВС России получили уничтожителей украинских Leopard и Abrams

    Объявивший об уходе на СВО Прилепин оказался на Дальнем Востоке

    Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на неожиданную реакцию узнавших ее мужчин

    Телеведущая Лариса Гузеева устроила скандал в аэропорту бывшей страны СССР

    Россиянам спрогнозировали спад цен на один вид жилья

    В России высказались о курсе Азербайджана на интеграцию в НАТО

    Орбан усомнился в потенциале саммита России и США

    Захарова задалась вопросом из-за заявлений Вучича об экспорте оружия на Украину

    В российском регионе после исчезновения семьи Усольцевых пропал отец пятерых детей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости