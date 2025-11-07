Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:32, 7 ноября 2025Россия

ВСУ атаковали автомобиль с ребенком в российском регионе

Хинштейн: Ребенок ранен в результате атаки ВСУ на автомобиль в Курской области
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали движущийся автомобиль с 12-летним ребенком внутри в Курской области. Подросток получил ранения, сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

Машина ехала по дорогам в селе Октябрьское Рыльского района, когда попала под обстрел. Атака на автомобиль была совершена с помощью дрона.

Родственники привезли пострадавшего в Курскую областную больницу. Медики диагностировали у мальчика акубаротравму и мелкие осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по объекту энергетики в городе Рыльск Курской области. Без света остались порядка 17 тысяч потребителей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Генштаба ВСУ анонсировал «некие решения» в Красноармейске

    Супруги решили провести «отпуск мечты» на круизном лайнере и были искусаны клопами

    Власти Украины сделали заявление о тяжелой ситуации в Красноармейске и Волчанске

    Работа следователей на месте крушения вертолета в Дагестане попала на видео

    Вдовец 26 лет платил за квартиру-место преступления и помог найти убийцу жены

    Названы перспективы дела генерала Росгвардии об ущербе в 350 миллионов рублей

    Врач предупредил некоторых людей о риске разрыва желудка из-за леденцов с колой

    В администрации Трампа заявили о худшем воздействии шатдауна на экономику

    Гузеева стала бабушкой

    Москву начали украшать к Новому году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости