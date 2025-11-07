ВСУ атаковали автомобиль с ребенком в российском регионе

Хинштейн: Ребенок ранен в результате атаки ВСУ на автомобиль в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали движущийся автомобиль с 12-летним ребенком внутри в Курской области. Подросток получил ранения, сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в Telegram.

Машина ехала по дорогам в селе Октябрьское Рыльского района, когда попала под обстрел. Атака на автомобиль была совершена с помощью дрона.

Родственники привезли пострадавшего в Курскую областную больницу. Медики диагностировали у мальчика акубаротравму и мелкие осколочные ранения.

Ранее сообщалось, что ВСУ ударили по объекту энергетики в городе Рыльск Курской области. Без света остались порядка 17 тысяч потребителей.