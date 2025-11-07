ВСУ попытались атаковать три российских региона

МО: ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской, Курской и Брянской областями

Вечером в пятницу, 7 ноября, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одиннадцать украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, пять дронов перехватили над Белгородской областью, по три — над Курской и Брянской областями. Уточняется, что все уничтоженные устройства относились к самолетному типу.

4 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. В результате атаки в Белгороде была приостановлена работа нескольких торговых центров (ТЦ). По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, предварительно, никто не пострадал.