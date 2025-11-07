Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:23, 7 ноября 2025Россия

ВСУ попытались атаковать три российских региона

МО: ПВО сбила 11 дронов ВСУ над Белгородской, Курской и Брянской областями
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вечером в пятницу, 7 ноября, средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили одиннадцать украинских беспилотников над тремя регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram.

По данным ведомства, пять дронов перехватили над Белгородской областью, по три — над Курской и Брянской областями. Уточняется, что все уничтоженные устройства относились к самолетному типу.

4 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили массированный удар по Белгороду и Белгородскому району. В результате атаки в Белгороде была приостановлена работа нескольких торговых центров (ТЦ). По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, предварительно, никто не пострадал.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли масштабы военных потерь ВСУ

    Власти Эстонии захотели сорвать концерт Limp Bizkit из-за высказываний солиста о России

    Трамп высказался о выводе войск США из страны Европы

    Законопроект о «периоде охлаждения» при покупке квартиры сочли непроработанным

    Пианисту Денису Мацуеву прищемило руку

    В Москве задержали главу департамента Минпромторга

    Турция решила арестовать Нетаньяху

    Россиянин вышел из магазина с сотрясением после спора с продавщицей

    Появились новые подробности о расчлененном в ОАЭ друге Павла Дурова

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фигуру в микрошортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости