21:26, 7 ноября 2025

Жители дома в российском городе пожаловались на ветер из унитаза

Жители дома в Екатеринбурге пожаловались на поток воздуха из унитаза
Мария Черкасова

Жители одного из жилых комплексов (ЖК) в Екатеринбурге пожаловались, что у них из раковин, душа и унитаза буквально дует ветер. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На воздух, идущий из сантехники, пожаловались жители ЖК Suomen Ranta, расположенного в Октябрьском районе. Местные жители заявили, что в доме образуется тяга, когда в холодное время года окна закрыты и активно работает вентиляция на крыше. При этом в управляющей компании (УК) заявили, что в регулировке вентиляции нет необходимости.

Ранее жители одной из девятиэтажек в Симферополе рассказали, что уже 30 лет вынуждены заходить в свои квартиры через пожарную лестницу, поскольку еще в 1990-х годах вход в подъезд выкупили и открыли там магазин. Пожилые люди и инвалиды почти не выходят на улицу, продукты им приносят помощники. Справедливости пока добиться не удалось.

