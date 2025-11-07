Жители дома в российском городе пожаловались на ветер из унитаза

Жители дома в Екатеринбурге пожаловались на поток воздуха из унитаза

Жители одного из жилых комплексов (ЖК) в Екатеринбурге пожаловались, что у них из раковин, душа и унитаза буквально дует ветер. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На воздух, идущий из сантехники, пожаловались жители ЖК Suomen Ranta, расположенного в Октябрьском районе. Местные жители заявили, что в доме образуется тяга, когда в холодное время года окна закрыты и активно работает вентиляция на крыше. При этом в управляющей компании (УК) заявили, что в регулировке вентиляции нет необходимости.

