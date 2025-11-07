Жители дома в российском городе пожаловались на вход в квартиры по пожарной лестнице

Жители дома в Симферополе рассказали о входе в дом по пожарной лестнице

Жители одной из девятиэтажек в Симферополе уже 30 лет вынуждены заходить в свои квартиры через пожарную лестницу, поскольку вход в подъезд выкупили и открыли там магазин. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

Местные жители рассказывают, что магазин появился еще в 1990-е годы при довольно сомнительных обстоятельствах. С тех пор вход и выход из дома возможны только через пожарный выход с высокими ступенями. Из-за этого пожилые люди и инвалиды почти не выходят на улицу, продукты им приносят помощники. Медики скорой помощи отказываются спускать пациентов на носилках по лестнице.

Недавно на пожарной лестнице был проведен ремонт, но в период работ жильцам приходилось буквально переступать через рабочих, чтобы попасть в квартиры. Люди обратились в жилищную инспекцию, которая зафиксировала нарушения и порекомендовала идти в суд. Однако, по словам жителей, владелица магазина не планирует освобождать вход в подъезд.

