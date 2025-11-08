Губернатор Филимонов: БПЛА атаковали подстанцию в Вологодской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области. Об этом сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.

«Энергоснабжение региона осуществляется в штатном режиме. Отключений электроэнергии в Вологодской области нет», — написал глава региона.

По словам Филимонова, зафиксировано три попадания БПЛА в подстанцию. Масштаб повреждений уточняется, в результате происшествия никто не пострадал. На подстанции работают специалисты.

В ночь на 8 ноября Вооруженные силы Украины выпустили по России около 80 беспилотников.