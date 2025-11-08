Депутаты предложили запретить животным ходить в кафе

В Госдуме предложили ужесточить санитарные нормы для нахождения животных в кафе

Депутат Государственной Думы Нина Останина направила обращение в Минздрав России, в котором просит Минздрав изменить действующие нормы для нахождения животных в местах общественного питания. Соответствующий документ есть в распоряжении журналистов РИА Новости.

Как отметила парламентарий, существующая редакции СанПиН предполагает, что в кафе не должно быть насекомых и грызунов, а также там не должны содержаться синантропные птицы и животные. По ее мнению, такая формулировка позволяет владельцам мест общественного питания принимать посетителей с домашними питомцами, что не учитывает интересы других гостей.

В документе на имя Михаила Мурашко она просит заняться проработкой вопроса о внесении изменений в действующую формулировку, перефразировав ее следующим образом: «в помещениях предприятия общественного питания не должно быть насекомых, грызунов, синантропных птиц и животных». То же самое касается и торговых объектов.

Останина считает, что подобные изменения будут «способствовать обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения как одного из основных условий реализации конституционных прав граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду».

Ранее руководитель Фонда защиты городских животных Екатерина Дмитриева назвала запрет на кормление бездомных животных бессмысленным. По ее мнению, мера не решит проблемы, а только лишь усугубит ее и приведет к распространению стай по жилым районам.