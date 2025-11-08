Губернатор раскрыл последствия взрыва в доме под Тулой

Губернатор Тульской области Миляев: Под завалами разрушенного подъезда нет людей

Под завалами подъезда многоквартирного дома, разрушенного в результате взрыва, нет людей. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Под завалами людей нет», — написал глава региона.

Миляев добавил, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу. По словам губернатора, поврежденный подъезд будет разобран и затем восстановлен после получения окончательного заключения экспертов. Жильцы подъездов, не затронутых взрывом, смогут вернуться в свои квартиры после возобновления подачи газа, воды, тепла и электричества.

О взрыве бытового газа в трехэтажном многоквартирном доме в Тульской области стало известно утром 8 ноября. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей.