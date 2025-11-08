Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:51, 8 ноября 2025Россия

Губернатор раскрыл последствия взрыва в доме под Тулой

Губернатор Тульской области Миляев: Под завалами разрушенного подъезда нет людей
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВзрывы в Тульской области

Кадр: Telegram-канал Дмитрия Миляева

Под завалами подъезда многоквартирного дома, разрушенного в результате взрыва, нет людей. Об этом сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.

«Под завалами людей нет», — написал глава региона.

Миляев добавил, что в результате происшествия пострадали четыре человека. Они были доставлены в больницу. По словам губернатора, поврежденный подъезд будет разобран и затем восстановлен после получения окончательного заключения экспертов. Жильцы подъездов, не затронутых взрывом, смогут вернуться в свои квартиры после возобновления подачи газа, воды, тепла и электричества.

О взрыве бытового газа в трехэтажном многоквартирном доме в Тульской области стало известно утром 8 ноября. В результате произошло частичное обрушение торцевой стены первого подъезда, кровли, а также перекрытий второго и третьего этажей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности «очень наглого» удара по Украине

    Замминистра обороны России посетил с визитом КНДР

    Губерниев оценил решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

    Мужчина выпал из окна на пятом этаже ТЦК в украинском городе

    Литва пригрозила Белоруссии

    Дрон вновь атаковал торговое представительство России

    Зеленский рассказал о покупке дополнительных Patriot

    Министр войны США нашел в истории XX века аналоги нынешней ситуации в мире

    Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран

    Назван признак скорого разрыва Меган Маркл и принца Гарри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости