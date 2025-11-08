Силовые структуры
Социолога Кагарлицкого перевели в ШИЗО

Социолога Бориса Кагарлицкого перевели в ШИЗО после ухудшения здоровья
Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Социолога Бориса Кагарлицкого (признан в России иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) отправили в штрафной изолятор (ШИЗО). Об этом рассказал портал «Рабкор» в своем Telegram-канале.

Представители медиа заявили, что Кагарлицкого отправили в штрафной изолятор на трое суток вопреки утверждениям о том, что он будет отправлен на госпитализацию. Ранее стало известно об ухудшении здоровья социолога. Родные Кагарлицкого выступили против его отправки в ШИЗО и потребовали срочной госпитализации.

25 июля 2023 года в отношении Бориса Кагарлицкого было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма из-за его ролика о теракте на Крымском мосту. В феврале 2024 года суд назначил Кагарлицкому пять лет колонии.

В ноябре 2024 года социолог Борис Кагарлицкий попросил не включать его в списки для обмена заключенными. Он заявил, что, если бы хотел уехать из страны, сделал бы это сам.

