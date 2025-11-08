Россия
13:10, 8 ноября 2025Россия

Минобороны России сообщило о срыве попытки ВСУ вырваться из окружения в ДНР

Минобороны России заявило о срыве попытки ВСУ вырваться из окружения в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / AP

Российская армия сорвала попытки Вооруженных сил Украины вырваться из кольца окружения в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как сообщили в ведомстве, подразделения группировки войск «Центр» продолжили уничтожение окруженных формирований Вооруженных сил Украины (ВСУ) в восточной части Центрального района Красноармейска (украинское название — Покровск) и на территории западной промзоны, а также зачистку населенных пунктов Гнатовка и Рог. За сутки взяты под контроль 39 зданий. Кроме того, отражены 14 атак из района села Гришино ДНР с целью деблокировать окруженных украинских бойцов.

В Димитрове (украинское название — Мирноград) продолжили наступление подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии Вооруженных сил России. В микрорайоне Восточный заняты 19 зданий.

По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в районах Димитрова и Красноармейска более 240 человек, две боевые бронированные машины, танк и три пикапа.

Ранее стало известно, что Российская армия полностью окружила Красноармейск. В котле оказались около двух тысяч бойцов ВСУ. При этом основные силы украинцев отошли в сторону Димитрова, пытаясь удержать восточные рубежи.

