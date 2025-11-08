Стало известно о полном окружении Российской армией двух тысяч бойцов ВСУ в городе ДНР

Mash: Армия России полностью окружила Красноармейск в ДНР

Российская армия полностью окружила Красноармейск (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР). В котле оказались около двух тысяч бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), пишет Mash в Telegram.

По информации издания, российские войска зашли в село Ровное, являвшееся последним «серым» участком в районе города. При этом основные силы украинцев отошли в сторону Димитрова (украинское название — Мирноград), пытаясь удержать восточные рубежи.

Как выяснили журналисты, сейчас в Красноармейске остаются отдельные подразделения ВСУ, не успевшие покинуть город. Личное командование главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова контратаками ситуацию не меняет. По словам российских бойцов, выжить бойцы противника смогут только в случае сдачи в плен.

Ранее ВСУ также оказались в котле в Димитрове. Там площадь окруженной территории составляет 44 квадратных километра. По данным военкоров, положение запертых украинских подразделений можно описать как безнадежное.