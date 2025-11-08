Силовые структуры
Минпромторг прокомментировал задержание главы департамента

В Минпромторге сообщили о взаимодействии с органами после задержания Кузнецова
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Представители Министерства промышленности торговли России прокомментировали задержание директора департамента машиностроения для топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Михаила Кузнецова. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

По данным собеседника издания, сейчас Минпромторг тесно взаимодействует со следствием, оказывая содействие в связи с недавним задержанием руководителя одного из департаментов.

Другие детали на текущий момент не раскрываются. Кроме того, пока неизвестно, в рамках какого дела сейчас ведутся следственные действия.

Вечером 7 ноября стало известно, что Михаил Кузнецов задержан. Информацию об этом подтвердили в Минпромторге, где Кузнецов работает с декабря 2022 года.

