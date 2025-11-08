Экономика
09:30, 8 ноября 2025Экономика

Мощный торнадо разрушил город в Бразилии

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Domenichini Giuliano / Shutterstock / Fotodom

Мощный торнадо разрушил бразильский город Рио-Бонито-ду-Игуасу в штате Парана. Об этом сообщает CNN Brasil.

По данным Службы гражданской обороны штата, на данный момент подтверждено по меньшей мере 130 ранений. Кроме того, торнадо унес жизни как минимум пяти человек.

Скорость ветра составляла от 180 до 250 километров в час, однако также есть признаки того, что в некоторых частях города скорость могла превышать эти показатели.

Ранее ураган «Мелисса» нанес разрушения отелю Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, где отдыхали россияне.

