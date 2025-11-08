Мужчина выпал из окна на пятом этаже ТЦК в украинском городе

В Тернополе из окна на пятом этаже ТЦК выпал пытавшийся сбежать мужчина

В Тернополе из окна на пятом этаже местного Территориального центра комплектования (ТЦК) выпал мужчина, пытавшийся сбежать. Об этом сообщается на странице комиссариата украинского региона в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как стало известно, рано утром мужчина снял с окна стеклопакет и попытался спуститься на связанной одежде, однако сорвался и рухнул на крышу столовой. В настоящее время он находится в реанимации. На месте происшествия работают правоохранители. Проводится служебная проверка.

В ТЦК утверждают, что на момент доставки пострадавший был пьян. Также отмечается, что он является военнообязанным без права на отсрочку.

Ранее в Днепропетровске мобилизованный сотрудниками ТЦК украинец взорвал гранату. Информации о состоянии призывника и работников комиссариата не приводится.

До этого в Одессе местные жители перевернули автобус ТЦК во время драки с военкомами на одном из рынков. Официальной реакции от областного комиссариата не последовало.