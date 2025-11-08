Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:51, 8 ноября 2025Бывший СССР

Мужчина выпал из окна на пятом этаже ТЦК в украинском городе

В Тернополе из окна на пятом этаже ТЦК выпал пытавшийся сбежать мужчина
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Iurii Vlasenko / Shutterstock / Fotodom

В Тернополе из окна на пятом этаже местного Территориального центра комплектования (ТЦК) выпал мужчина, пытавшийся сбежать. Об этом сообщается на странице комиссариата украинского региона в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как стало известно, рано утром мужчина снял с окна стеклопакет и попытался спуститься на связанной одежде, однако сорвался и рухнул на крышу столовой. В настоящее время он находится в реанимации. На месте происшествия работают правоохранители. Проводится служебная проверка.

В ТЦК утверждают, что на момент доставки пострадавший был пьян. Также отмечается, что он является военнообязанным без права на отсрочку.

Ранее в Днепропетровске мобилизованный сотрудниками ТЦК украинец взорвал гранату. Информации о состоянии призывника и работников комиссариата не приводится.

До этого в Одессе местные жители перевернули автобус ТЦК во время драки с военкомами на одном из рынков. Официальной реакции от областного комиссариата не последовало.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл подробности «очень наглого» удара по Украине

    Замминистра обороны России посетил с визитом КНДР

    Губерниев оценил решение ISU лишить Валиеву золота чемпионата Европы

    Мужчина выпал из окна на пятом этаже ТЦК в украинском городе

    Литва пригрозила Белоруссии

    Дрон вновь атаковал торговое представительство России

    Зеленский рассказал о покупке дополнительных Patriot

    Министр войны США нашел в истории XX века аналоги нынешней ситуации в мире

    Первый грузовой поезд из России прибыл в Иран

    Назван признак скорого разрыва Меган Маркл и принца Гарри

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости