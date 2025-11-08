На продажу выставили дом детства Трампа

Дом, в котором в 1940-х жил Дональд Трамп, предложили купить за $2,3 млн

Дом в Квинсе, штат Нью-Йорк, в котором первые четыре года жизни провел действующий президент США Дональд Трамп, выставили на продажу. Об этом пишет Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что дом, построенный отцом Трампа в 1940 году, после капремонта стал стоить примерно втрое больше прежнего — 2,3 миллиона долларов. В нем пять спален, а общая площадь с учетом подвала превышает 300 квадратных метров. В XXI веке строение перепродавали четырежды, причем если в 2017 году за него выручили 2,14 миллиона долларов, то в этом году девелопер Томми Лин купил его за 835 тысяч долларов.

Причиной резкого снижения цены стало то, что дом к 2025 году стал непригодным для жилья. Не было ни воды, ни электричества, прорвало трубу, крыша и подвал покрылись плесенью, описывает ситуацию вложившийся в реновацию его нынешний продавец.

Ранее Трамп, который, как и его отец, добился успеха в бизнесе на операциях с жильем, в том числе строительстве, назвал Великобританию прекрасным местом, отметив, что у него есть там недвижимость.