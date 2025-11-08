Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:59, 8 ноября 2025Экономика

На продажу выставили дом детства Трампа

Дом, в котором в 1940-х жил Дональд Трамп, предложили купить за $2,3 млн
Дмитрий Воронин

Фото: Drew Angerer / Getty Images

Дом в Квинсе, штат Нью-Йорк, в котором первые четыре года жизни провел действующий президент США Дональд Трамп, выставили на продажу. Об этом пишет Wall Street Journal.

В публикации отмечается, что дом, построенный отцом Трампа в 1940 году, после капремонта стал стоить примерно втрое больше прежнего — 2,3 миллиона долларов. В нем пять спален, а общая площадь с учетом подвала превышает 300 квадратных метров. В XXI веке строение перепродавали четырежды, причем если в 2017 году за него выручили 2,14 миллиона долларов, то в этом году девелопер Томми Лин купил его за 835 тысяч долларов.

Причиной резкого снижения цены стало то, что дом к 2025 году стал непригодным для жилья. Не было ни воды, ни электричества, прорвало трубу, крыша и подвал покрылись плесенью, описывает ситуацию вложившийся в реновацию его нынешний продавец.

Ранее Трамп, который, как и его отец, добился успеха в бизнесе на операциях с жильем, в том числе строительстве, назвал Великобританию прекрасным местом, отметив, что у него есть там недвижимость.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта репутация нового заместителя Белоусова

    На продажу выставили дом детства Трампа

    Российская теннисистка выиграла парный Итоговый турнир WTA

    Установлен причастный к взрыву газа в жилом доме в Тульской области

    Опубликованы кадры крушения вертолета Ка-226 в Дагестане

    Патриарх Кирилл отстранил от должности экзарха Западной Европы

    В России прокомментировали сообщения об отключении ТЭС на Украине

    Военный эксперт предположил участь Зеленского в случае побега в Польшу

    В Москве задержали проповедника из Дагестана

    Депутат Верховной Рады назвал сотни тысяч жизней ценой власти Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости