РИА Новости: На Украине поставлен новый рекорд по дезертирству в октябре

В октябре на Украине зафиксирован новый рекорд по дезертирству в армии — из Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже сбежали 21 602 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Эту цифру привели в соответствии со словами бывшего украинского депутата, ныне офицера ВСУ Игоря Луценко, который заявил, что именно такое количество человек в прошлом месяце самовольно оставили части. По его словам, из армии Украины «каждые две минуты бежит человек».

«На самом деле много случаев самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии», — заявил Луценко, признаваясь, что украинская армия просто «посыпалась».

В российских силовых структурах уточнили, что причина бегства солдат ВСУ с позиций заключается в принудительной мобилизации и некомпетентности командующего состава, который фактически не появляется на передовой, выбирая отсиживаться в блиндажах, находясь за несколько километров от линии фронта.

Между тем, лидерство по дезертирам до недавнего времени оставалось за маем 2025 года, когда было заведено 19 900 уголовных дел по статьям «самовольное оставление части» и «дезертирство».

Ранее стало известно о массовой сдаче в плен украинских солдат. Речь шла о бойцах 159-й бригады ВСУ на Хатненском участке в Харьковской области. По данным силовых структур, бригада в основном состоит из уголовников и дезертиров.