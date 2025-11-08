Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:46, 7 ноября 2025Бывший СССР

На Украине побит рекорд по бегству из армии

РИА Новости: На Украине поставлен новый рекорд по дезертирству в октябре
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

В октябре на Украине зафиксирован новый рекорд по дезертирству в армии — из Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже сбежали 21 602 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

Эту цифру привели в соответствии со словами бывшего украинского депутата, ныне офицера ВСУ Игоря Луценко, который заявил, что именно такое количество человек в прошлом месяце самовольно оставили части. По его словам, из армии Украины «каждые две минуты бежит человек».

«На самом деле много случаев самовольного ухода из части или дезертирства не регистрируются. Это проблема номер один армии», — заявил Луценко, признаваясь, что украинская армия просто «посыпалась».

В российских силовых структурах уточнили, что причина бегства солдат ВСУ с позиций заключается в принудительной мобилизации и некомпетентности командующего состава, который фактически не появляется на передовой, выбирая отсиживаться в блиндажах, находясь за несколько километров от линии фронта.

Между тем, лидерство по дезертирам до недавнего времени оставалось за маем 2025 года, когда было заведено 19 900 уголовных дел по статьям «самовольное оставление части» и «дезертирство».

Ранее стало известно о массовой сдаче в плен украинских солдат. Речь шла о бойцах 159-й бригады ВСУ на Хатненском участке в Харьковской области. По данным силовых структур, бригада в основном состоит из уголовников и дезертиров.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли масштабы военных потерь ВСУ

    Власти Эстонии захотели сорвать концерт Limp Bizkit из-за высказываний солиста о России

    Трамп высказался о выводе войск США из страны Европы

    Законопроект о «периоде охлаждения» при покупке квартиры сочли непроработанным

    Пианисту Денису Мацуеву прищемило руку

    В Москве задержали главу департамента Минпромторга

    Турция решила арестовать Нетаньяху

    Россиянин вышел из магазина с сотрясением после спора с продавщицей

    Появились новые подробности о расчлененном в ОАЭ друге Павла Дурова

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» показала фигуру в микрошортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости