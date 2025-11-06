Стало известно о массовой сдаче в плен украинских солдат

ТАСС: Солдаты 159-й бригады ВСУ массово сдаются в плен в Харьковской области

Солдаты 159-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) массово сдаются в плен в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник российских силовых структурах.

Информатор уточнил, что это происходит на Хатненском участке Харьковской области.

«Бригада, состоящая из уголовников, дезертиров, калек, воевать желанием не горит и массово сдается в плен группировке "Север", а комбриг Александр Демчук пытается наладить дисциплину бесконечными построениями с вручением грамот», — сообщил он.

Известно, что комбриг привлек к этому малолетнюю дочь и заставляет ее читать подготовленные тексты для видео в интернете. Сдавшиеся в плен украинские военные передали российским бойцам телефонный номер Демчука.

Ранее стало известно, что в 159-й бригаде ВСУ в основном служат отказники, дезертиры, калеки и ранее судимые. Кроме того, командует бригадой Демчук, судимый за мошенничество.