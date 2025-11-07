Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:33, 6 ноября 2025Бывший СССР

Стало известно о воюющих за ВСУ «отбросах украинского общества» на Хатненском участке

ТАСС: На Хатненском участке в ВСУ воюют уголовники, дезертиры и отказники
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В 159-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая воюет на Хатненском участке в Харьковской области, в основном служат отказники, дезертиры, калеки и ранее судимые. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, командует бригадой бывший чиновник, судимый за мошенничество.

«В настоящий момент в Харьковской области на Хатненском участке воюет 159-я ОМБр. Ну как воюет, в основном сдается в плен вместе с командным составом (...) В бригаду скинули отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что командиром бригады стал Александр Демчук, который ранее руководил аппаратом государственной службы николаевской областной государственной администрации. Уточняется, что в период госслужбы его осудили за служебный подлог и мошенничество. С началом спецоперации он поступил в Национальный университет обороны, по окончании которого получил звание полковника и возглавил 159-ю ОМБр ВСУ.

«Там его уже ждал сюрприз в лице уголовников, отказников, калек и прочих отбросов украинского общества, под стать назначенному комбригу», — резюмировал представитель силовых структур.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Не ждем, а готовимся». Российский военкор ответил на вопрос о сроках окончания СВО

    С матом уволенный российский чиновник ушел в отставку

    Украина ввела санкции против работающих в Арктике российских компаний

    Вице-спикер Госдумы рассказал о сроках рассмотрения инициативы о запрете продажи вейпов

    Стало известно о массовой сдаче в плен украинских солдат

    Казахстан присоединится к «Авраамовым соглашениям» по нормализации отношений с Израилем

    В США назвали одно из препятствий в урегулировании украинского конфликта

    Африканская страна решила проигнорировать критику Трампа

    Ольга Серябкина опубликовала фото в ультракоротких шортах

    В США раскрыли видение украинского урегулирования

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости