Стало известно о воюющих за ВСУ «отбросах украинского общества» на Хатненском участке

ТАСС: На Хатненском участке в ВСУ воюют уголовники, дезертиры и отказники

В 159-й отдельной механизированной бригаде Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая воюет на Хатненском участке в Харьковской области, в основном служат отказники, дезертиры, калеки и ранее судимые. Как сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, командует бригадой бывший чиновник, судимый за мошенничество.

«В настоящий момент в Харьковской области на Хатненском участке воюет 159-я ОМБр. Ну как воюет, в основном сдается в плен вместе с командным составом (...) В бригаду скинули отказников, дезертиров, калек и умственно отсталых», — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что командиром бригады стал Александр Демчук, который ранее руководил аппаратом государственной службы николаевской областной государственной администрации. Уточняется, что в период госслужбы его осудили за служебный подлог и мошенничество. С началом спецоперации он поступил в Национальный университет обороны, по окончании которого получил звание полковника и возглавил 159-ю ОМБр ВСУ.

«Там его уже ждал сюрприз в лице уголовников, отказников, калек и прочих отбросов украинского общества, под стать назначенному комбригу», — резюмировал представитель силовых структур.

Ранее стало известно, что ВСУ столкнулись с катастрофической нехваткой личного состава в Сумской области.