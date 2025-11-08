Забота о себе
11:25, 8 ноября 2025

Нарколог раскрыл настоящее влияние алкоголя на либидо и секс

Нарколог Тюрин: Алкоголь оказывает негативное влияние на либидо мужчин и женщин
Наталья Обрядина1

Фото: Mikhail_Kayl / Shutterstock / Fotodom

Утверждение о том, что алкоголь — это сильный афродизиак, который раскрепощает и усиливает желание, является мифом, заявил заведующий отделением наркологии клиники «Алкомед» Андрей Тюрин. Настоящее влияние спиртного на интимную жизнь он раскрыл в разговоре с «Лентой.ру».

«Алкоголь оказывает комплексное негативное влияние на половое влечение и интерес к сексу как у мужчин, так и у женщин, а его "раскрепощающий" эффект является иллюзией, за которую приходится дорого платить», — подчеркнул нарколог.

Он объяснил, что этанол — это нейротоксин, нарушающий гормональный баланс и работу нервной системы. Поэтому из-за алкоголя у мужчин подавляется выработка тестостерона, который важен для полового влечения, и одновременно повышается уровень женского гормона эстрогена. В результате у мужчины падает либидо, появляются трудности с достижением и поддержанием качественной эрекции, снижается качество и подвижность сперматозоидов, предупредил Тюрин.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По его словам, негативно алкоголь влияет на интерес к сексу и у женщин. «Он нарушает менструальный цикл, подавляет овуляцию и вызывает гормональный дисбаланс. Поскольку женское либидо тесно связано с циклом, его сбой напрямую ведет к снижению или полному исчезновению сексуального желания», — рассказал врач.

Кроме того, алкоголь оказывает токсическое действие на нервную систему и притупляет чувствительность эрогенных зон. Из-за этого женщине становится сложнее достичь возбуждения и оргазма, а секс может становиться менее приятным физически из-за сухости слизистых влагалища, предупредил Тюрин.

Ранее Тюрин назвал вызывающий самые сильные отеки лица и других частей тела алкоголь. По его словам, речь идет о пиве, поскольку оно может негативно влиять на здоровье печени и почек, особенно при чрезмерном употреблении.

