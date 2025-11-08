Россия
19:02, 8 ноября 2025Россия

Раскрыта репутация нового заместителя Белоусова

Военкор Пегов: Новый замминистра обороны Санчик — не чиновник, а боевой офицер
Дмитрий Воронин

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Генерал-полковник Александр Санчик, которого президент РФ Владимир Путин назначил 8 ноября заместителем министра обороны — не кабинетный чиновник, а боевой офицер с репутацией сторонника строгой дисциплины, объяснил в своем Telegram-канале военкор Семен Пегов.

Кадровое решение было встречено с одобрением в военной среде, где его называют логичным и своевременным, написал журналист, отмечая, что известность Санчика, который займется ключевым направлением материально-технического обеспечения армии, как активного борца с коррупционными схемами «дает основания полагать, что работа тыла станет более прозрачной и результативной».

«Именно он командовал группировками «Восток» и «Южная» в зоне специальной военной операции, поэтому потребности войск он знает не понаслышке», — подчеркнул Пегов. Согласно его оценке, соответствующий опыт дает генерал-полковнику возможность глубокого понимания всех аспектов снабжения действующих подразделений — «от боеприпасов до продовольствия».

Ранее в субботу стало известно о назначении Александра Санчика заместителем министра обороны Андрея Белоусова и том, что бывший замминистра Андрей Булыга стал заместителем секретаря Совбеза России.

