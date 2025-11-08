Россия
Названа основная версия исчезновения семьи Усольцевых

Пропавшая в тайге семья Усольцевых могла стать жертвой несчастного случая
Фото: Eduard Galitsky / Unsplash

В добровольческом поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» назвали основную версию исчезновения в тайге семьи Усольцевых. Представитель пресс-службы регионального отряда организации Серафима Чооду рассказала aif.ru, что в «ЛизаАлерт» по сей день считают, что семья потерялась.

«Возможно, что-то произошло в пути, то есть кто-то травмировался, что-то задержало семью на тропе. В этом плане наше мнение не изменилось, мы следуем изначальной нашей версии о несчастном случае», — высказалась она.

В ответ на вопрос о том, считают ли в «ЛизаАлерт», что семья жива, Чооду ответила, что в организации стараются верить в лучшее, однако времени прошло много. «Поэтому не готовы сейчас заявлять о том, считаем ли мы Усольцевых погибшими или живыми. Но пока что они не найдены, и мы будем продолжать их искать», — объяснила она.

Ранее глава спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев назвал количество преодоленных километров волонтерами в поисках семьи Усольцевых, бесследно пропавшей в тайге в Красноярском крае. По его данным, добровольцы обошли 4600 километров.

