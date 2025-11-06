Названо количество преодоленных километров в поисках бесследно пропавших Усольцевых

Глава «ЛизаАлерт» Сергеев: Поисковики обошли 4600 км в поисках семьи Усольцевых

Глава спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев назвал количество преодоленных километров волонтерами в поисках семьи Усольцевых, бесследно пропавшей в тайге в Красноярском крае. По его данным, добровольцы обошли 4600 километров, передает портал Ngs24.ru.

Сергеев отметил, что в день, когда Усольцевы отправились в путешествие, резко испортилась погода. «Они ушли при температуре плюс 26 градусов, через несколько часов погода портится. Той ночью было уже плюс 2, а потом шел снег», — пояснил председатель «ЛизаАлерт».

По его данным, сейчас в зоне поисков снега уже по колено. Затрудняет операцию по спасению людей и то, что местность гористая, указал Сергеев.

Некоторые задачи в поисках удастся выполнить только в теплую погоду, добавил он.

До этого отшельник Оджан Наумкин выдвинул версию о том, что пропавшая семья Усольцевых может быть жива и питаться почками.

Семья Усольцевых (64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина) отправились более месяца назад в однодневный поход к горе Буратинка в Красноярском крае и исчезли. Волонтеры и следователи не нашли никаких вещей в лесу, также в доме Усольцевых не обнаружили подозрительных предметов, которые могли бы помочь в расследовании. В версиях об их пропаже появилось много несостыковок.