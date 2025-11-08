Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:30, 8 ноября 2025Мир

Небензя отметил опасность возобновления ядерных испытаний США

Небензя: Возобновление США ядерных испытаний может привести к новому обострению
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: US AIR FORCE / Reuters

Постпред России в ООН Василий Небензя указал на опасность возобновления США ядерных испытаний. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

По словам Небензи, решение американского президента Дональда Трампа вызвало переполох в мире и США. «Это может привести к новому обострению, витку гонки вооружений и вообще к непредсказуемым последствиям. Но мы смотрим за этим, наблюдаем», — отметил он. Небензя также подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже расставил все точки над i.

5 ноября Путин поручил МИД, Минобороны, спецслужбам, а также гражданским ведомствам подготовить предложения по ядерным испытаниям в ответ на аналогичные планы США. Этому предшествовало заявление главы оборонного ведомства Андрея Белоусова о целесообразности немедленной подготовки к таким мероприятиям.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны обновило порядок пребывания россиян в мобилизационном резерве. Что изменилось?

    В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА

    В российском городе лифт с детьми упал в премиум-новостройке

    Российский боец рассказал о ликвидации пытавшихся удержать позиции в Купянске солдат ВСУ

    Захарова назвала варварством отмену концертов российских исполнителей в Италии

    Москвичей предупредили о наказании за свиней в квартирах

    Губернатор уточнил информацию о пострадавших при взрыве в многоквартирном доме под Тулой

    Небензя отметил опасность возобновления ядерных испытаний США

    На Западе назвали безумием слова генерала НАТО о России

    Россия запустила по Украине рекордное количество гиперзвуковых «Кинжалов». Что стало целью массированного удара?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости