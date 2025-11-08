В Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым

На Троекуровском кладбище в Москве завершилось прощание с Юрием Николаевым

В Москве завершилась церемония прощания с телеведущим Юрием Николаевым. Об этом сообщает РИА Новости.

Прощание с Николаевым завершилось в Большом зале Троекуровского кладбища. Корреспондент агентства уточнил, что на церемонию пришли сотни людей — коллеги, друзья, поклонники. «В конце церемонии в зале звучали длительные аплодисменты», — говорится в материале.

Проститься с Юрием Николаевым пришли его близкие и друзья. Среди них были гендиректор Первого канала Константин Эрнст, певица Пелагея, телеведущая Елена Малахова, заслуженная артистка России Зара, певец Александр Буйнов и другие.

Юрий Николаев — советский и российский актер и телеведущий, народный артист Российской Федерации. Он был наиболее известен по телепередачам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики». Николаев скончался 4 ноября на 77-м году жизни.

7 ноября в США умер всемирно известный биолог Джеймс Уотсон. Он был известен как первооткрыватель структуры ДНК.