Объявивший войну крысам мэр Нью-Йорка нашел «революционную» идею для победы

Мэр Нью-Йорка Адамс описал мусорные баки с крышками как «революционную идею»

Действующий мэр Нью-Йорка Эрик Адамс решил победить засилье крыс на улицах при помощи мусорных баков с крышками, назвав эту идею «революционной». Об этом политик написал на своей странице в соцсети Х.

По словам градоначальника, мэрия выступила с предложением, до «которого еще не додумалась ни одна администрация». Адамс поиронизировал над инициативой, спародировав название фильма из серии «Зведные войны».

«Наши имперские мусорные баки наносят ответный удар, потому что не крысы правят этим городом, а мы», — написал мэр.

К своему посту чиновник прикрепил фотографию, стилизованную под вселенную космической саги. Одним из персонажей вселенной является Джабба Хат, который выступил в качестве крысы на иллюстрации. По всей видимости, «звездой смерти» для грызунов станут инновационные мусорные баки, имеющие крышки.

Как уточняется, что количество замеченных в городе крыс падает уже девять месяцев подряд. Впрочем, большая часть домов и городской бизнес и так обязаны использовать мусорные баки с крышки, когда мусор выносят на обочину для его сбора.

Ранее сообщалось, что города Великобритании и США захватили крысы. Нашествие грызунов стало настолько массовым явлением, что их численность, по разным оценкам, варьируется от 10 до 120 миллионов. Среди многих причин увеличения их популяции в мегаполисах дезинсекторы выделяют любовь населения к фастфуду, несоблюдение графика вывоза мусора, а также строительные и дорожные работы, нарушающие работу канализации.