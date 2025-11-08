Оценены шансы Малкина стать лучшим бомбардиром НХЛ

Букмекеры посчитали шансы Малкина стать лучшим бомбардиром НХЛ низкими

Букмекеры оценили шансы российского нападающего клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина стать лучшим бомбардиром Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает «Советский Спорт».

Букмекеры посчитали шансы Малкина на титул лучшего бомбардира регулярного чемпионата крайне низкими. Отмечается, что коэффициент составляет 675,0, что соответствует вероятности всего около 0,15 процента.

После 15 матчей регулярного чемпионата НХЛ в активе Малкина 20 очков (три шайбы и 17 передач). От лидеров гонки бомбардиров россиянина отделяет всего одно очко.

Малкин выступает за «Питтсбург» с 2006 года. В составе команды россиянин трижды завоевывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).