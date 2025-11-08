Бывший СССР
Перед блэкаутом в Харькове заметили странные вспышки

Странные вспышки в Харькове сняли на видео за секунды перед блэкаутом
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Харків 1654» / Telegram

Жители Харькова засняли на видео странные вспышки в небе, которые наблюдались прямо перед отключением света в городе. Кадры возникшего перед блэкаутом явления опубликовал Telegram-канал «Харків 1654».

Судя по видео, вспышки появились прямо над подстанцией, свет мелькал в течение нескольких секунд, а затем исчез вовсе. Подобное голубое свечение могло быть следствием скачков напряжения в городе, о которых пишут украинские паблики.

По данным украинского издания «Страна», жителей Харькова и Полтавы призывают отключить все электроприборы из-за резких скачков напряжения в населенных пунктах.

Ранее Киев погрузился во тьму после ночных ударов ВС России. Министр энергетики Украины Светлана Гринчук охарактеризовала обстановку в энергосистеме как «очень сложную» в связи с серьезными повреждениями объектов инфраструктуры.

