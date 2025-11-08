Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:19, 8 ноября 2025Бывший СССР

По Украине нанесен массированный удар

RusVesna: По Украине нанесен массированный удар с применением «Кинжалов»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

В ночь на субботу, 8 ноября, Украина подверглась массированной ракетной атаке. Об этом сообщает Telegram-канал «Милитарист».

По его данным, удары наносятся при помощи ракет «Кинжал» и «Калибр». «Видимо один из крупнейших разовых пусков «Кинжалов» за все время СВО — не менее семи ракет», — говорится в сообщении.

Как уточняет Telegram-канал «Военкоры Русской весны» (RusVesna), под ракетный обстрел попали объекты в Киевской области. По его информации, в атаке также были задействованы дроны-камикадзе «Герань» и ракеты «Искандер».

Украинские СМИ пишут о взрывах в Киевской области, Харькове, Кривом Роге и Днепропетровске.

Накануне Вооруженные силы России нанесли удары по Павлоградскому механическому заводу, где собирают ракеты «Нептун» и «Гром-2» для украинской армии.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В НАТО допустили переброску около миллиона солдат к границе России

    Российская пенсионерка обманула мошенника почти на 2 миллиона рублей

    Мать Зеленского рассказала о его любимой мясорубке

    По Украине нанесен массированный удар

    Работников российского оборонного предприятия заподозрили в мошенничестве

    В России сделали один вывод после встречи Трампа и Орбана

    В базу «Миротворца» попали двухлетние и трехлетние российские дети

    Орбан высказался о дате встречи Путина и Трампа

    Полпред президента Трутнев рассказал о своем бое с ВСУ под Угледаром

    Шумный россиянин остался без жилья после иска от соседей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости