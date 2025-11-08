Экономика
Раскрыто главное условие использования активов России на нужды Украины

FT: Условием использования ЕС активов России станет их постоянная иммобилизация
Главным условием использования Европейским союзом (ЕС) активов России станет их постоянная иммобилизация. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на документ.

В частности, Еврокомиссия (ЕК) стремится найти юридическую структуру для «дальнейшей иммобилизации» средств, которая позволит замораживать средства дольше, чем на шестимесячные периоды. Эти периоды требуют постоянного продления.

Данное условие было изложено в документе ЕК о последствиях финансирования помощи Украине без использования российских замороженных активов. Еврокомиссия направила его странам Евросоюза в преддверии декабрьского саммита лидеров объединения.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты поддерживают идею ЕС об использовании замороженных российских активов.

