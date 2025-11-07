Экономика
22:53, 7 ноября 2025Экономика

Стало известно о поддержке США плана ЕС по использованию активов России

Марина Совина
Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Соединенные Штаты поддерживают идею использования Евросоюзом (ЕС) замороженных российских активов. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американского чиновника.

В сообщении отмечается, что США «полностью поддерживают» использование Европейским союзом замороженных активов «в качестве инструмента поддержки Украины и прекращения войны с Россией».

Ранее замглавы Министерства иностранных дел (МИД) России Александр Грушко сообщил, что РФ примет ответные меры в случае конфискации активов в ЕС. «Наш ответ в ЕС почувствуют», — подчеркнул дипломат.

