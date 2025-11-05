В МИД России высказались об ответе на возможную конфискацию активов в ЕС

Грушко: В Евросоюзе ощутят ответ России на возможную конфискацию активов

РФ примет ответные меры в случае конфискации российских активов в Евросоюзе (ЕС). Об этом в интервью «Известиям» сообщил замглавы МИД России Александр Грушко.

Он указал, что Брюссель и другие европейские столицы, особенно рьяно поддерживающие идею конфискации российских денег, могут не сомневаться, что у РФ имеется достаточный арсенал возможностей для должного политического и экономического реагирования. «Наш ответ в ЕС почувствуют», — добавил дипломат.

Заместитель министра иностранных дел подчеркнул, что Россия будет считать любые манипуляции в отношении активов без согласия Москвы грубейшим нарушением международного и контрактного права.

Ранее стало известно, что правительство Швейцарии не участвует в дискуссиях ЕС по возможной конфискации замороженных активов России для финансирования кредитов Украине.