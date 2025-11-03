Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:18, 3 ноября 2025Мир

Одна страна отреклась от идеи ЕС по использованию замороженных активов России

Келлер-Зуттер: Швейцария не участвует в дискуссиях по конфискации активов РФ
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Daniela Porcelli / Getty Images

Правительство Швейцарии не участвует в дискуссиях Европейского союза (ЕС) по возможной конфискации замороженных активов России для финансирования кредитов Украине. Об этом заявила президент и министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер, передает ТАСС.

«Как вы знаете, Швейцария не является членом Европейского союза, поэтому мы не участвуем в этих дискуссиях», — ответила она на соответсвующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ЕС усилил давление на правительства стран-участниц, которые не согласны с предоставлением финансирования Украины посредством российских замороженных активов.

До этого стало известно, что Евросоюз может предложить государствам-участникам сообщества привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга в рамках «плана Б» для поддержания Украины на плаву. Отмечается, что новые решения разрабатываются после того, как Бельгия сорвала планы использования замороженных российских активов в качестве финансовой поддержки для Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    Владелец квартиры нашел тело ребенка в диване после выезда съемщицы

    В ЮАР высказались о проведении встречи Путина и Трампа после предложения Стубба

    Хинштейн отреагировал на концерт исписавшего Суджу матерными надписями рэпера в Курске

    Сына Плющенко увезли на скорой после выступления на дне рождения отца

    Российский парапланерист погиб в Турции

    Украинцев обвинили в желании стать хозяевами Польши

    Мирный житель пострадал при ударе ВСУ по российскому региону

    Белоруссия решила вернуть посольство в одну европейскую страну

    На Западе оценили возможности России первой в мире наносить ядерные удары с моря

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости