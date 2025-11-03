Одна страна отреклась от идеи ЕС по использованию замороженных активов России

Келлер-Зуттер: Швейцария не участвует в дискуссиях по конфискации активов РФ

Правительство Швейцарии не участвует в дискуссиях Европейского союза (ЕС) по возможной конфискации замороженных активов России для финансирования кредитов Украине. Об этом заявила президент и министр финансов страны Карин Келлер-Зуттер, передает ТАСС.

«Как вы знаете, Швейцария не является членом Европейского союза, поэтому мы не участвуем в этих дискуссиях», — ответила она на соответсвующий вопрос.

Ранее сообщалось, что ЕС усилил давление на правительства стран-участниц, которые не согласны с предоставлением финансирования Украины посредством российских замороженных активов.

До этого стало известно, что Евросоюз может предложить государствам-участникам сообщества привлечь десятки миллиардов евро в виде совместного долга в рамках «плана Б» для поддержания Украины на плаву. Отмечается, что новые решения разрабатываются после того, как Бельгия сорвала планы использования замороженных российских активов в качестве финансовой поддержки для Киева.