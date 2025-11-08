Россиян предупредили об опасности перевода денег между своими счетами

Экономист Фролов: Перевод денег между своими счетами может обернуться проверкой

Не только необоснованные переводы денежных средств от других людей могут вызвать вопросы и последующие проверки от банков, но и переводы между своими счетами. Экономист, основатель электронной площадки «Самбанкинг» Борис Фролов предупредил россиян об опасности таких движений средств, пишет «Российская газета».

По словам эксперта, дело вовсе даже не в налогах, а в требованиях закона о противодействии отмыванию доходов. Банковские системы мониторинга оценивают характер движения денег и частоту их операций, особенно, когда источник дохода не подтвержден.

Например, если человек часто пополняет карту наличными, затем переводит деньги на другой свой счет, потом снова снимает и вносит — для банка это выглядит как запутывание следов происхождения средств. Даже если цель проста — отложить деньги, автоматические фильтры могут воспринять это как попытку скрыть источник Борис Фролов экономист, основатель электронной площадки «Самбанкинг»

Если у банка возникают сомнения, то он может запросить у клиента объяснение и документы, такие как: справка о доходах, копию договора или выписку со счета, откуда были перечислены денежные средства. В случае, когда клиент отвечает на просьбу и подтверждает свои доходы — банк ничего не предпринимает, если запрос будет проигнорирован, счет может быть заблокирован.

«Если схема переводов используется, чтобы скрыть прибыль от бизнеса, или личные карты фактически выполняют роль расчетного счета, тогда речь пойдет о незаконной предпринимательской деятельности», — добавил эксперт.

Чтобы не возникло проблем с финансовыми организациями, Фролов советует всегда иметь документы, подтверждающие происхождение средств и выписки, которые помогут снизить риски и в случае чего ускорить завершение проверки.

