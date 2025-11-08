Россиянам назвали способ заработать на пенсию в 50 тысяч рублей

Солодовникова: Для пенсии в 50 тысяч рублей в месяц нужен стаж не менее 15 лет

Россияне могут выйти на пенсию с ежемесячными выплатами в размере 50 тысяч рублей, если их стаж работы составляет не менее 15 лет, а также соблюден ряд других условий. Об этом рассказала эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова, ее слова приводит ТАСС.

Она напомнила, что выход на пенсию возможен по достижению определенного возраста — с 60 лет для женщин и с 65 лет для мужчин. 15-летний стаж будет включать и нестраховые периоды (например, уход за ребенком, срочная служба в армии).

«[Нужно] накопить не менее 280 пенсионных баллов. Максимально за один год можно заработать 10 баллов, и это возможно, если годовой доход составляет 2,759 миллиона рублей и выше, то есть при ежемесячной зарплате не менее 230 тысяч рублей», — заключила Солодовникова.

Согласно данным Соцфонда на октябрь 2025 года, средняя пенсия по старости в России стала больше 25 тысяч рублей. В 2026-м она может еще вырасти, превысив 27 тысяч рублей.