Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:53, 8 ноября 2025Экономика

Россиянам назвали способ заработать на пенсию в 50 тысяч рублей

Солодовникова: Для пенсии в 50 тысяч рублей в месяц нужен стаж не менее 15 лет
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / Global Look Press

Россияне могут выйти на пенсию с ежемесячными выплатами в размере 50 тысяч рублей, если их стаж работы составляет не менее 15 лет, а также соблюден ряд других условий. Об этом рассказала эксперт Президентской Академии Марина Солодовникова, ее слова приводит ТАСС.

Она напомнила, что выход на пенсию возможен по достижению определенного возраста — с 60 лет для женщин и с 65 лет для мужчин. 15-летний стаж будет включать и нестраховые периоды (например, уход за ребенком, срочная служба в армии).

«[Нужно] накопить не менее 280 пенсионных баллов. Максимально за один год можно заработать 10 баллов, и это возможно, если годовой доход составляет 2,759 миллиона рублей и выше, то есть при ежемесячной зарплате не менее 230 тысяч рублей», — заключила Солодовникова.

Согласно данным Соцфонда на октябрь 2025 года, средняя пенсия по старости в России стала больше 25 тысяч рублей. В 2026-м она может еще вырасти, превысив 27 тысяч рублей.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев погрузился во тьму

    Трамп захотел купить склады для размещения нелегальных мигрантов

    Франция отправила Украине рыболовные сети для противодействия БПЛА

    Оценены шансы Овечкина подобраться еще к одному рекорду Гретцки

    На Западе объяснили выпады Каллас в адрес России

    Опубликованы новые кадры штурма Красноармейска ВС России

    Немецкий политик приедет на форум в Сочи, «несмотря ни на что»

    В Китае запустили разработку таблеток для продления жизни до 150 лет

    В США оценили вероятность прекращения шатдауна

    Военкор оценил сообщения о покушении на жену Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости