Соцфонд назвал размер средней пенсии в России

Соцфонд: Средняя пенсия по старости в России составляет почти 25,2 тысячи рублей

Средняя пенсия по старости в России по данным на октябрь 2025 года превысила 25 тысяч рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Соцфонд РФ.

Уточняется, что усредненная выплата составляет 25198,92 рубля в месяц. При этом январская пенсия составляла 24979,27 рубля.

6 ноября член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина рассказала, что в России в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости превысит 27 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что в ноябре у некоторых россиян вырастут пенсии. Речь идет о тех гражданах, которым исполняется 80 лет. Для лиц этой возрастной категории фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится. Размер выплат увеличится с 8 907,7 до 17 815,4 рубля.