Снежная масса сошла на двух человек на Камчатке

ТАСС: На Камчатке снежная масса сошла на двух человек, один не выжил

На Камчатке снежная масса накрыла как минимум двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Это произошло примерно в 5 километрах от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. Снежная масса сошла как минимум на двоих человек, при этом один из них не выжил.

В оперативных службах уточнили, что снег сошел на балок — передвижной домик. После случившегося предприятие начало своими силами вести раскопки. Судьба второго человека, оказавшегося под завалами, неизвестна.

Агинское золоторудное месторождение находится в Быстринском районе. Основным владельцем и оператором месторождения является компания «Золото Камчатки».

