Снежная масса сошла на двух человек на Камчатке

На Камчатке снежная масса накрыла как минимум двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.
Это произошло примерно в 5 километрах от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. Снежная масса сошла как минимум на двоих человек, при этом один из них не выжил.
В оперативных службах уточнили, что снег сошел на балок — передвижной домик. После случившегося предприятие начало своими силами вести раскопки. Судьба второго человека, оказавшегося под завалами, неизвестна.
Агинское золоторудное месторождение находится в Быстринском районе. Основным владельцем и оператором месторождения является компания «Золото Камчатки».
