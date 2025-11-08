Россия
12:36, 8 ноября 2025Россия

Снежная масса сошла на двух человек на Камчатке

ТАСС: На Камчатке снежная масса сошла на двух человек, один не выжил
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Павел Львов / РИА Новости

На Камчатке снежная масса накрыла как минимум двух человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы региона.

Это произошло примерно в 5 километрах от Агинского золоторудного месторождения на Камчатке. Снежная масса сошла как минимум на двоих человек, при этом один из них не выжил.

В оперативных службах уточнили, что снег сошел на балок — передвижной домик. После случившегося предприятие начало своими силами вести раскопки. Судьба второго человека, оказавшегося под завалами, неизвестна.

Агинское золоторудное месторождение находится в Быстринском районе. Основным владельцем и оператором месторождения является компания «Золото Камчатки».

Ранее стало известно, что взрыв в жилом доме в поселке Куркино Тульской области произошел во время ремонтных работ, которые проводили местные газовщики. В результате пострадали четыре человека.

